AzerTelecom и Kazakhtelecom подписали соглашение в рамках Транскаспийского оптоволоконного проекта

AzerTelecom и Kazakhtelecom подписали Акционерное соглашение о создании совместного предприятия для строительства и эксплуатации Транскаспийской волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по маршруту Азербайджан-Казахстан по дну Каспийского моря. Это соглашение знаменует важный этап проекта, поскольку представляет собой совместные усилия и действия сторон, направленные на его завершение.

Со стороны AzerTelecom, входящей в состав NEQSOL Holding, документ подписал Глава телеком-направления NEQSOL Holding Василь Лацанич, а со стороны Kazakhtelecom Председатель правления Kazakhtelecom Куанышбек Есекеев.

Соглашение определяет цели и задачи совместного предприятия по строительству и эксплуатации Транскаспийской волоконно-оптической линии связи по маршруту Азербайджан-Казахстан, детализируя механизмы его управления ведущими операторами двух стран.

В рамках азиатского сегмента проекта «Цифровой Шелковый Путь», Транскаспийская волоконно-оптическая линия связи играет ключевую роль для обеих стран в развитии цифровой инфраструктуры для оказания услуг связи и создания цифрового телекоммуникационного коридора между Европой и Азией.

Комментируя соглашение, Глава телеком-направления NEQSOL Holding Василь Лацанич подчеркнул, что Транскаспийская волоконно-оптическая линия связи обеспечит высокую пропускную способность передачи данных, соединяя регионы и преодолевая географические границы.

«Сотрудничество между компаниями AzerTelecom и Kazakhtelecom будет способствовать установлению доступа к новым рынкам и повышению удобства использования интернета и пропускной способности передачи данных между странами. Кроме этого, уникальность проекта заключается и в том, что он обеспечит строительство первого подводного кабельного маршрута по дну Каспийского моря», — отметил Василь Лацанич.

По словам Генерального директора по операционным вопросам компании AzerTelecom Сергея Назаренко, создание этого совместного предприятия знаменует собой начало захватывающего пути, который не только изменит цифровой ландшафт нашего региона, но и откроет большие возможности для цифрового развития стран и бизнеса.

Куанышбек Есекеев, Председатель правления Kazakhtelecom, подчеркнул, что Kazakhtelecom и AzerTelecom, как лидеры в своих областях, высоко оценивают преобразующий потенциал этого проекта и объединили усилия для его реализации. «Вместе мы объединим наш опыт, ресурсы и видение, чтобы обеспечить успешное строительство и эксплуатацию Транскаспийской волоконно-оптической линии связи», — сказал он в заключении.

AzerTelecom является ведущим оптовым телекоммуникационным оператором Азербайджана. Компания входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в 9 странах в энергетической, телекоммуникационной, высокотехнологичной и строительной отраслях.

Kazakhtelecom является крупнейшей телекоммуникационной компанией Казахстана и имеет статус национального оператора связи.