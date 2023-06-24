Amazon выделил $100 млн на развитие генеративного ИИ

Amazon Web Services (AWS), облачное подразделение компании Amazon, учредило фонд в размере $100 млн для финансирования собственных проектов, связанных с генеративным искусственным интеллектом (ИИ). Главная цель компании заключается в «ускорении корпоративных разработок и развитии ИИ-технологий».

Программа AWS под названием «Центр инноваций генеративного ИИ» будет работать с клиентами над «созданием индивидуальных решений». Команду программы будут составлять стратеги, специалисты по данным, инженеры и архитекторы решений.

«Например, компании в сфере здравоохранения и биологических наук могут искать инструменты для ускорения исследований и создания лекарств. Производственные компании могут разрабатывать решения для улучшения промышленного дизайна и процессов. Компании, предоставляющие финансовые услуги, могут создать способы улучшенной персонализации информации и рекомендаций», – пояснили в компании.

Проекты будут тесно сотрудничать с экспертами из Amazon и их партнерами. Команда Центра инноваций предоставит рекомендации по методам применения генеративного ИИ и оптимизации операций машинного обучения для снижения затрат. AWS предлагает ряд инструментов, включая Amazon CodeWhisperer – искусственный интеллект для помощи в программировании, платформу для создания генеративных ИИ-приложений Amazon Bedrock, серию базовых моделей Amazon Titan и конструктор моделей машинного обучения Amazon SageMaker.

Среди клиентов AWS — компания по повышению эффективности отделов продаж Highspot, международная туристическая фирма Lonely Planet и дата-сервис Twilio. Amazon также заключил соглашение с техногигантом Nvidia для создания инфраструктуры «следующего поколения» по обучению ИИ-моделей на основе собственного оборудования Trainium.

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