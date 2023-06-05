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5 июня, 2023
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Google представил нейросеть StyleDrop, способную копировать стиль любого художника

StyleDrop

Разработчики из Google Research представили StyleDrop — нейросеть, которая генерирует изображения по текстовому описанию. Особенностью разработки является возможность генерировать новые рисунки на основе эталонных изображений.

Для генерации нужной картинки пользователю потребуется ввести текстовый запрос, а чтобы задать определенный стиль – загрузить хотя бы одно изображение. StyleDrop проанализирует загруженные данные и начнет генерировать новые картинки, придерживаясь стиля и цветовой гаммы эталонного рисунка. Для преобразования текстового описания в изображение используется другая модель Google — Muse.

Например, можно нарисовать любые предметы в стиле картины Ван Гога «Звездная ночь». Изображения точно отражают цветовую схему, тени, узоры и иные локальные или глобальные эффекты.

StyleDrop

Кроме того, нейросеть без труда справляется с созданием всевозможных логотипов и шрифтов текста. Google считает, что StyleDrop — идеальный инструмент для дизайнеров, позволяющий упростить процесс создания рекламных материалов и разработки идентификационной системы бренда.

Пока что StyleDrop недоступна пользователям, релиз в качестве рабочего продукта, состоится позже. Примеры работы нейросети опубликованы на странице проекта.

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