26 мая компании Eurodesign и MONT Azerbaijan провели совместный семинар для заказчиков во фьюжн-ресторане «Shur». Представители интегратора, дистрибьютора и вендоров, в число которых вошли компаний DerSecur и Microsoft, познакомили гостей мероприятия с актуальными продуктами, а также рассказали о возможностях, которые они открывают для использования в корпоративном сегменте бизнеса.

С приветственным словом к собравшимся обратились коммерческий директор Eurodesign Лейла Насруллаева и директор компании MONT Azerbaijan Гюнель Сафаралиева, которые вкратце рассказали о совместных проектах, реализуемых в Азербайджане и представили следующих докладчиков.

Далее слово перешло к главе Advanced Technologies Solutions, официальному представителю компании DerSecur в Азербайджане, Грузии и Турции Александру Тварадзе, который рассказал о возможностях продукта DerScanner от DerSecur, а также продемонстрировал процесс его работы на локальных приложениях. «DerScanner был разработан для анализа исходного кода, обеспечения безопасной разработки и безопасности самих приложений. DerScanner определяет языки и технологии, которые использовались при создании программного продукта, производит декомпиляцию и далее анализирует полученный код на уязвимости. При этом для проверки приложений для iOS и Android DerScanner самостоятельно скачивает их из Google Play или App store. Учитывая возможности этого продукта, он необходим банкам и государственным организациям, которые обладают собственным штатом программистов. DerScanner также нужен организациям, у которых нет штата программистов, но они заказывают программное обеспечение у сторонних компаний-разработчиков. Наличие DerScanner позволит им контролировать качество работ, определять в программном обеспечении и приложениях возможные уязвимости», — отметил в своем выступлении А.Тварадзе.

Доклад представителя компании Eurodesign Дмитрия Кирюшева был посвящен защите от рисков утечки данных при использовании таких продуктов компании Microsoft, как Teams, OneDrive и SharePoint. Д.Кирюшев на реальных примерах продемонстрировал, какие процессы необходимо завершить при настройке корпоративных политик при использовании данных приложений с целью обеспечения максимального уровня безопасности.

Тему обеспечения безопасности при совместном использовании продуктов Microsoft 365 продолжил другой представитель компании Eurodesign Рамиль Бахшиев, который рассказал о политике Zero Trust в комплексе с унифицированным управлением конечными точками. «Microsoft 365 — это современная облачная среда на рабочем месте, которая может решать многие современные проблемы, стоящие перед организациями. Безопасная и гибкая совместная работа на предприятии должна сочетаться с элементами управления и применением политик для соблюдения строгих нормативных требований», — подчеркнул Р.Бахшиев.

В заключение мероприятия из офиса Microsoft в Казахстане подключился региональный менеджер Дмитрий Дюрягин, который в режиме on-line провел презентацию, посвященную возможностям такого продукта, как Microsoft 365 в вопросах обеспечения эффективности современных рабочих мест. «Использование Microsoft 365 позволяет компаниям решить не только задачи IТ-департамента, связанные с обновлением операционной системы Windows, управлением лицензиями офисного пакета и обеспечение защиты информации, но и задачи всего бизнеса. Благодаря единой системе коммуникаций повышается эффективность совместной работы. Все сервисы доступны на мобильных устройствах, поэтому ваши сотрудники всегда на будут на связи и смогут безопасно работать из любой географической точки», — отметил Д.Дюрягин.

По окончании официальной части мероприятия гости смогли задать дополнительные вопросы докладчикам в неформальной обстановке, а общение продолжилось за ужином под живую музыку.