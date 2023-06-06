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6 июня, 2023
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Представлена Apple iPadOS 17

Apple iPadOS 17

Компания Apple на WWDC 2023 представила операционную систему iPadOS 17. Новая версия получила ряд полезных функций.

Apple iPadOS 17

Apple перенесла кастомизацию экрана блокировки с iOS на iPadOS, теперь отображаются Live Activities, так же как на iPhone. Появились разные шрифты и отдельная стопка для виджетов.

Apple iPadOS 17

Виджеты наконец-то стали интерактивными, ранее они умели только отображать информацию. С их помощью можно управлять умным домом, запускать музыку или редактировать заметки.

Apple iPadOS 17

Появилась функция «В центре внимания». С ее помощью можно отслеживать текущие действия: таймер, такси и т.п.

Apple iPadOS 17

На iPadOS 17 стало доступно приложение «Здоровье».

Также была добавлена расширенная поддержка PDF-файлов, улучшена работа с Apple Pencil, в фирменном браузере Safari появилась возможность создавать профили, например, личный и рабочий. Они будут использовать раздельные истории просмотров, закладки, избранные и т.д. Был улучшен встроенный поиск. Во время видеозвонков можно будет использовать веб-камеру подключенного монитора.

iPadOS 17 уже доступна для разработчиков, публичная бета выйдет в июле. Релиз стабильной версии ожидается осенью.

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