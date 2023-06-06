Представлена Apple iPadOS 17

Компания Apple на WWDC 2023 представила операционную систему iPadOS 17. Новая версия получила ряд полезных функций.

Apple перенесла кастомизацию экрана блокировки с iOS на iPadOS, теперь отображаются Live Activities, так же как на iPhone. Появились разные шрифты и отдельная стопка для виджетов.

Виджеты наконец-то стали интерактивными, ранее они умели только отображать информацию. С их помощью можно управлять умным домом, запускать музыку или редактировать заметки.

Появилась функция «В центре внимания». С ее помощью можно отслеживать текущие действия: таймер, такси и т.п.

На iPadOS 17 стало доступно приложение «Здоровье».

Также была добавлена расширенная поддержка PDF-файлов, улучшена работа с Apple Pencil, в фирменном браузере Safari появилась возможность создавать профили, например, личный и рабочий. Они будут использовать раздельные истории просмотров, закладки, избранные и т.д. Был улучшен встроенный поиск. Во время видеозвонков можно будет использовать веб-камеру подключенного монитора.

iPadOS 17 уже доступна для разработчиков, публичная бета выйдет в июле. Релиз стабильной версии ожидается осенью.

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