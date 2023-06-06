Что нового в macOS 14 Sonoma

На WWDC 2023 компания Apple представила новую версию macOS под названием Sonoma. Главное нововведение в macOS 14 Sonoma — возможность добавлять виджеты на рабочий стол без ограничений. Виджеты интерактивные, то есть они позволяют редактировать заметки, управлять подключенными устройствами умного дома и воспроизведением мультимедиа.

При этом некоторые виджеты будут менять свой цвет в зависимости от установленных обоев, а также становится «полупрозрачными» при запущенных приложениях. Виджеты с других устройств Apple, например, с iPhone, можно использовать на Mac — если оба устройства находятся в одной сети Wi-Fi.

Появился специальный игровой режим, в котором Mac будет повышать производительность, высвобождая под них все имеющиеся ресурсы. Поддержка режима будет зависеть от разработчика и от конкретной игры. Игровой режим также уменьшает задержку для подключенных к Mac наушников AirPods и лучше работает Bluetooth при использовании контроллеров Xbox и PlayStation. По словам Apple, этот режим работает со всеми играми в операционной системе. Во время презентации был приглашен Хидео Кодзиму, который объявил, что Death Stranding Director’s Cut появится на macOS. Кроме того, для разработчиков создан новый инструмент быстрого переноса игр с других платформ.

Также улучшили видеоконференции. Функция Presenter Overlay позволит показывать на фоне различный контент, например, презентации. Появились различные AR-эффекты, которые можно использовать во время звонков в любом доступном приложении.

Была улучшена работа в браузере Safari. Все веб-приложения работают как обычные приложения, у них есть полноценные уведомления, приватный режим обеспечивает более надежную защиту от слежки путем удаления трекеров, а поддержка различных профилей позволит использовать браузер разным людям. Можно будет делиться своими паролями с помощью Family Passwords.

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