Криптография и крипто

Криптография (от др.-греч. κρυπτός «скрытый» + γράφω «пишу»), являясь наукой о методах обеспечения конфиденциальности, целостности данных, аутентификации и шифрования, служит одним из наиболее важных элементов, которые делают возможными современные криптовалюты и блокчейны.

Однако используемые сегодня криптографические методы есть не что иное, как результат невероятно долгой истории развития. Ведь люди уже с древних времен использовали криптографию для передачи информации безопасным способом.

Древние корни криптографии

Криптографические методы использовались с древних времен, причем ранние цивилизации использовали замену символов в качестве основной формы шифрования. Самый ранний пример замены символов был найден в гробнице Хнумхотепа II, египетского дворянина, жившего 3900 лет назад. Он использовался для повышения языковой привлекательности его имени, а не для сокрытия информации.

Около 3500 лет назад месопотамские писцы начали использовать криптографию для защиты конфиденциальной информации, например, для сокрытия формулы гончарной глазури на глиняных табличках.

Криптография широко использовалась в более поздние периоды, в том числе в Древней Греции, где сообщения шифровались с помощью пергамента и цилиндров.

Римляне достигли продвинутой криптографии с, который включал сдвиг букв на определенное количество мест в латинском алфавите для шифрования и дешифрования.

Развитие в Средние века и в эпоху Возрождения

В средние века криптография приобрела большое значение, широко использовались шифры замены, такие как шифр Цезаря.

Однако криптоанализ — наука о взломе кодов, уже начал развиваться, что вызвало необходимость в более сложной криптографии.

Около 800 г. н.э. арабский математик Аль-Кинди ввел частотный анализ, сделав шифры подстановки уязвимыми для расшифровки.

В ответ в 1465 году Леоне Альберти разработал полиалфавитный шифр, в котором для кодирования использовались два разных алфавита, что делало частотный анализ неэффективным. Это значительно повысило безопасность зашифрованной информации.

Кроме того, в эпоху Возрождения появились новые методы кодирования, в том числе двухлитерный шифр, изобретенный сэром Фрэнсисом Бэконом в 1623 году.

Достижения последних столетий

Криптография, как наука продолжала прогрессивно развиваться на протяжении столетий. Крупный прорыв в криптографии был описан Томасом Джефферсоном в 1790-х годах. Его изобретение, известное как «цилиндр Джефферсона», состояло из 36 колец букв на движущихся колесах, которые можно было использовать для сложного кодирования. Эта концепция была настолько продвинутой, что служила основой для американской военной криптографии вплоть до Второй мировой войны.

Прекрасным примером аналоговой криптографии в период Второй мировой войны также является переносная шифровальная машина Энигмы (Enigma). Подобно колесному шифру, это устройство имело вращающиеся колеса для кодирования сообщения, что делало это сообщение практически невозможным для чтения без другой Энигмы.

Криптография в компьютерную эпоху

Появление компьютеров привело к значительному прогрессу в криптографии по сравнению с более ранними аналоговыми методами. Современное шифрование основано на надежном 128-битном математическом шифровании, превосходящем по безопасности древние и средневековые шифры. В 1990-х годах ученые-компьютерщики начали разрабатывать квантовую криптографию как новую форму шифрования для дальнейшего усиления защиты.

Криптографические методы сыграли жизненно важную роль в создании криптовалют. Такие технологии, как хэш-функции, криптография с открытым ключом и цифровые подписи, используются для защиты данных, хранящихся в блокчейнах, и для аутентификации транзакций. Криптовалюты, такие как биткойн, для повышения безопасности используют алгоритм цифровой подписи на эллиптических кривых (ECDSA), который гарантирует, что доступ к средствам может быть получен только авторизованным пользователем.

Криптография добилась значительного прогресса за последние 4000 лет и не собирается останавливаться. Пока существует потребность в защите конфиденциальной информации, криптография будет продолжать развиваться. Хотя криптографические системы, используемые в современных блокчейнах, представляют собой передовые технологии, они основаны на богатой исторической традиции, уходящей корнями в историю человечества.

Игорь Вологин, Scrum Master в Libertex Group