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14 июня, 2023
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The Crew Motorfest выйдет 14 сентября

The Crew Motorfest

Издательство Ubisoft и разработчики из французской студии Ubisoft Ivory Tower в рамках шоу Forward назвали дату выхода гоночной аркады с открытым миром The Crew Motorfest.

Игра выйдет 14 сентября на PC (EGS, Ubisoft Connect), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, а также в сервисе Luna. За предзаказ золотого или полного издания обещают три дня раннего доступа.

Разработчики представили кинематографическое вступление к спин-оффу гоночной серии, в котором можно будет ездить только на автомобилях. Его действие развернется на живописном гавайском острове Оаху. Игрокам предстоит гоняться по улицам Гонолулу, тропическим лесам, извилистым горным дорогам и залитым солнцем пляжам.

Ubisoft также показал первый геймплей, заявив, что в игре будет самый широкий автопарк в играх франшизы. На старте в The Crew Motorfest будет доступно более 610 транспортных средств и 15 плейлистов. Показ геймплейного трейлера вызвал неоднозначную реакцию. Некоторым зрителям игра показалась чересчур похожей на Forza Horizon.

Предзаказы на игру должны открыться в ближайшее время.

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