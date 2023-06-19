Alienware AW2724DM: игровой монитор с 27-дюймовой IPS-панелью 2K частотой 180 Hz

Alienware, дочерняя компания Dell, выпустила новый игровой монитор AW2724DM. Модель получила 27-дюймовую IPS-матрицу с разрешением 2560 x 1440 пикселей и частотой обновления 180 Hz. Время отклика составляет 1 мс (GtG). Максимальная яркость достигает 600 нит. Коэффициент контрастности — 1000:1. Экран отображает 100% охвата цветового пространства sRGB и 95% DCI-P3.

Монитор поддерживает технологии NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium Pro и VESA AdaptiveSync для устранения разрыва кадров. Технология Alienware ComfortView Plus сводит к минимуму излучение синего света без ущерба для точности цветопередачи.

Технология Alienware Game Shift позволяет быстро менять режимы производительности монитора, а Alienware Sound Center — настраивать параметры звука. Набор интерфейсов включает DisplayPort 1.4, четыре разъема USB 3.2 Gen 1, два HDMI 2.0 и USB Type-C (DisplayPort Alt). Звук выводится на встроенные динамики мощностью 5 Вт. Размеры монитора составляют 61,8 x 50,1 x 6,4 см, вес — 5,27 кг. Благодаря совместимости со стандартом VESA 100×100 монитор можно повесить на стену.

Цена Alienware AW2724DM составляет $399.

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