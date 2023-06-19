Новая функция Google Lens поможет определить кожные заболевания

Компания Google добавила в свой инструмент распознавания объектов Lens новую функцию — возможность поиска состояний кожи.

«Словами описать родинку или сыпь на коже может быть трудно. К счастью, есть новый способ, которым Lens может помочь с возможностью поиска состояния тела, которые визуально похожи на то, что вы видите на своей коже», — говорится в блоге Google.

Работает все очень просто. Необходимо сделать снимок проблемного участка кожи, например, странную шишку на губах, родинку, бородавку или шелушение. Google Lens с помощью нейросетей анализирует кадр и ищет снимки с аналогичными образованиями.

После поиска нейросеть Bard опишет вашу проблему и посоветует обратиться к конкретному специалисту. Нововведение поддерживает не только анализ кожи, но и анализ волос. Все данные об изменениях тела будут храниться в Google Lens в разделе «Активность в интернете и приложениях» вашего аккаунта Google.

В компании добавили, что функция не может заменить поход к врачу. Но она может дать человеку примерное представление того, что происходит с его телом. Главная задача функции — избавить пользователя от страшных картинок в интернете с запущенными болезнями.

В настоящее время эта функция доступна в США и некоторых странах Азии и ЕС.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az