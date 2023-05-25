Выпущен Xiaomi Civi 3: стильный двухцветный смартфон

Компания Xiaomi представила молодежный среднебюджетный смартфон Civi 3. Производитель позиционирует линейку Civi, как серию для представителей прекрасного пола. Аппарат, по сравнению с Civi 2 обновился не только внутренне, но и внешне. На тыльной части установлен круглый блок камер, а корпус выполнен в двухцветном дизайне.

Xiaomi Civi 3 получил изогнутый по бокам 12-битный 6,55-дюймовый AMOLED экран с разрешением 2400х1080 пикселей, частотой обновления 120 Hz, частотой сенсорного слоя 240 Hz и частотой ШИМ-затемнения 1920 Hz для снижения мерцания и нагрузки на глаза. Максимальная яркость достигает 1500 нит, есть поддержка Dolby Vision и HDR10+. Для защиты используется стекло Gorilla Glass 5. В основе новинки лежит 4-нм процессор MediaTek Dimensity 8200 Ultra, созданный эксклюзивно для данного аппарата. В смартфоне установлено 12/16 Gb оперативной памяти LPDDR5 и до 1 Tb встроенного хранилища UFS 3.1.

В основную камеру входят следующие датчики: 50 Мп (Sony IMX800, f/1.7, OIS), 8 Мп (широкоугольная, Sony IMX355, f/2.2, угол обзора 120 градусов) и 2 Мп (макро, f/2.4, фокусное расстояние 4 см). Фронтальная камера с двумя 32-мегапиксельным датчиками: основная (1/2.8», f/2.0, автофокус, угол обзора 78 градусов) и широкоугольная (f/2.4, угол обзора 100 градусов). В верхнюю рамку по краям встроена светодиодная вспышка, что позволяет делать яркие снимки даже при плохом освещении. В приложении камеры есть много функций на основе ИИ для улучшения качества получаемых селфи.

Емкость аккумуляторной батареи составляет 4500 мА·ч, он поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт. Также смартфон получил поддержку 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, стереодинамики с Dolby Atmos и Hi-Res Audio и экранный сканер отпечатков пальцев. Габариты составляют 158,74 х 71,7 х 7,56 мм, а вес — 173,5 гр. В качестве ОС используется Android 13 с интерфейсом MIUI 14.

Цены на смартфон Xiaomi Civi 3: 12/256 Gb — $354, 12/512 Gb — $382, 16 Gb/1 Tb — $424. Покупателям будет предложено четыре цветовых варианта — серый, золотой, лиловый и зеленый. Продажи предусмотрены только в Китае, позднее модель появится на международном рынке, но под другим названием.

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