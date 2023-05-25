Новинки TCL: 65-дюймовый складной телевизор, изогнутый игровой 8K-монитор и другие устройства

На выставке Display Week 2023 компания TCL показала множество различных устройств. Одним из наиболее заметных стал первый в мире складной OLED-телевизор с диагональю 65 дюймов и разрешением 8K.

Экран не выезжает из корпуса телевизора, а именно раскладывается. Поддерживается частота обновления 120 Hz. По словам производителя, механизм выдерживает 100 000 циклов складывания/раскладывания. Телевизор отображает более 33 млн. пикселей на каждом кадре.

TCL продемонстрировал изогнутый 57-дюймовый игровой монитор с кривизной 1000R, разрешением 7680 x 2160 пикселей и соотношением сторон 32:9. В его основе лежит технология MiniLED blacklight. Частота обновления монитора составляет 240 Hz, время отклика матрицы — 1 мс. Монитор способен отображать картинку в разрешении до 8K.

Также была представлена 47,5-дюймовая изогнутая miniLED-панель с разрешением 8K. Компания позиционирует ее как идеальную панель для автомобилей. Устройство объединяет в себе приборную панель, функции управления и развлекательные возможности. Панель оснащена более чем 3000 зонами локальной подсветки, на каждой из которых она может настраиваться индивидуально.

На выставке компания представила и несколько VR-технологий. Первый в мире серийный дисплей miniLED VR диагональю 2.1 дюйма с разрешением 2280 x 2280 пикселей, значение ppi — 1512. Частота обновления составляет 120 Hz, коэффициент контрастности — до 100 000:1.

Также компания показала дисплей LTPO-VR realRGB fast-LCD. Он построен по технологии LTPO, разрешение у нее такое же, как у предшественника. Панель реже вызывает у пользователя головокружение и устраняет некоторые неприятные эффекты в VR.

Для смартфонов был показан первый в мире 6,7-дюймовый ультратонкий гибкий дисплей разрешением 3200 x 1440 пикселей. Он выполнен по технологии OLED. Заявлен ШИМ с частотой 1920 Hz, а энергопотребление на 15-20% ниже, чем у обычных продуктов в отрасли.

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