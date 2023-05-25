Sony анонсировала портативную консоль для игр через Remote Play с PS5

На презентации PlayStation Showcase 2023 компания Sony анонсировала портативную консоль под кодовым названием Project Q. Устройство через Wi-Fi позволит запускать в 60 fps игры с PS5 благодаря технологии Remote Play.
Консоль оснащена 8-дюймовым LCD-дисплеем разрешением 1080p и 60 FPS, а также всеми функциями беспроводного контроллера DualSense. Sony отмечает, что Project Q служит исключительно аксессуаром для PS5, запускать игры прямо на приставке, как в Steam Deck, не получится.
Помимо консоли, были анонсированы первые в истории компании геймерские TWS-наушники, которые подойдут для PS5, ПК и смартфонов. Наушники получат «уникальную технологию» беспроводного соединения, разработанную SIE, и поддержку lossless-звука.
Подробнее об обоих устройствах обещают рассказать в ближайшие месяцы.
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