Shell будет использовать новую технологию ИИ для глубоководной разведки нефти

Британская нефтегазовая компания Shell будет использовать для глубоководной разведки месторождений нефти новую технологию на основе искусственного интеллекта от компании SparkCognition, об этом сообщает Reuters. Также данную технологию применят для увеличения добычи нефти на шельфе.

Алгоритмы искусственного интеллекта SparkCognition будут обрабатывать и анализировать большие объемы сейсмических данных при поиске новых нефтяных месторождений компанией Shell.

«Мы стремимся найти новые способы разведки, переосмыслить их», — заявил вице-президент Shell по инновациям и производительности Габриэль Герра (Gabriel Guerra).

Ожидается, что новый процесс может сократить геологоразведочные работы с девяти месяцев до девяти дней и сэкономит затраты на высокопроизводительные вычисления.

«Генеративный ИИ для сейсмических изображений может положительно повлиять на процесс разведки. В целом, данная технология для разведки нефтяных месторождений может быть очень перспективна», — отметил Брюс Портер (Bruce Porter), главный научный сотрудник SparkCognition.

Технология будет генерировать изображения недр с использованием меньшего количества данных сейсмических сканирований, чем обычно, что поможет сохранить глубоководные объекты.

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