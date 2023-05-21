Умная шахматная доска GoChess позволит удаленно играть с друзьями

Израильский стартап Particula, создающий интерактивные игрушки, сочетающие в себе офлайн и онлайн-миры, представил на Kickstarter умную шахматную доску GoChess.

Стартап был основан в 2018 году. Первым его продуктом был кубик Рубика с интеллектуальным подключением, известный как GoCube. Игрушка, которая поставляется с собственной платформой для соревнований по киберспорту, использовалась в глобальном виртуальном мероприятии RedBull’s Rubiks World Cup.

GoChess позволяет удаленно играть с друзьями из любой точки планеты. Для этого нужно подключить доску к смартфону по Bluetooth и синхронизировать ее с аккаунтом в Lichness или Chess.com. Когда противник присоединится к партии, вы будете играть физическими фигурками, он — цифровыми на экране. При этом фигурки противника будут реально двигаться на вашей доске — под ней предусмотрена целая система из магнитов.

Каждый раз, когда игрок делает ход, на доске загораются клетки, куда можно поставить ту или иную фигурку. Доска может подсказывать, окрашивая клетки в разные цвета. Обозначения цветов: красный – вы потеряете фигурку, фиолетовый — вы рискуете, белый — оптимальный ход, зеленый — лучший ход. При желании световое сопровождение можно отключить.

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Другие особенности GoChess:

Поддержка голосовых команд;

Поддержка игр с ботами — предусмотрено 32 уровня сложности;

Автоматический таймер.

Гаджет сам будет отслеживать и запоминать историю каждой партии и вести таблицу счетов. После каждой игры алгоритмы предложат способы улучшения вашего мастерства. Кроме того, фирменное приложение GoChess позволяет запустить курсы по шахматам с живой демонстрацией на доске.

Покупатели уже могут оформить предзаказ. Цена GoChess составляет $259. Продажи стартуют в мае 2024 года в США и странах Европы.

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