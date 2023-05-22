Toshiba и Ricoh планируют объединить бизнес по выпуску офисной техники

Японские компании Toshiba и Ricoh объявили о планах объединить производство принтеров, копировальных аппаратов и другой офисной техники. Это решение связано со снижением спроса и ростом популярности удаленной работы. Кроме того, предотвращение оттока передовых технологий в Китай также могло сыграть свою роль в объединении.

«Коронавирус изменил ситуацию», — заявил президент и главный исполнительный директор Ricoh Акира Ояма (Akira Oyama). По его мнению, рынок офисной техники продолжит сжиматься и после пандемии.

Совместное предприятие с профильным подразделением Toshiba Tec, которое занимает седьмое место по величине доли рынка в отрасли, будет образовано в следующем году. Ricoh получит в нем 85% акций, а Toshiba оставшиеся15%. Компании будут совместно заниматься разработкой продукции, закупкой компонентов и материалов, а также выпускать оборудование на одних и тех же производственных линиях.

«Ожидается снижение продаж в среднесрочной и долгосрочной перспективе, но стандартизация основных компонентов для обеих компаний улучшит структуру наших затрат», — сказал Хиронобу Нисикори (Hironobu Nishikori), президент и CEO Toshiba Tec.

По итогам 2022 года объемы поставок многофункциональной офисной техники сократились на 16% по сравнению с уровнем пятилетней давности. По данным исследовательской компании IDC, в 2022 году Ricoh с долей 15,2% мирового рынка, уступала в сегменте устройств лазерной печати формата A3 только компании Canon (17,9%). В результате объединения, Ricoh и Toshiba смогут стать лидером рынка с долей в 22,4%.

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