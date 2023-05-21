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22 мая, 2023
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ИИ-модель Drag GAN меняет формы машин, позы людей и животных, а также многое другое

Drag GAN

Исследователи из Института Макса Планка представили ИИ-модель Drag GAN, которая изменяет изображения практически в режиме реального времени. Инструмент похож на функцию «Искривление» в Photoshop.

Нейросеть обучается на загружаемой в нее информации об определенных образах, позах и формах людей, животных, географических объектов, автомобилей и других объектов. Пользователь может выбирать точки, в которых ему нужно изменить изображение. Растягивая или, наоборот, приближая эти точки, он изменяет изображение или размеры находящихся на нем объектов. Оставшееся пустое пространство нейросеть дорисовывает. Более того искусственный интеллект позволяет вращать изображения, как если бы они были в 3D-формате.

 

Нейросеть может изменять формы машин и позы людей, открывать и закрывать пасти львов, увеличивать высоту гор и рассматриваемых в микроскоп объектов. «Мы уже давно можем использовать инструменты ИИ, такие как GANs, для создания реалистичных изображений, но большинству методов не хватает гибкости и точности. Вы можете сказать нейросети: сделай изображение льва, наблюдающего за саванной, и получите его, но может оказаться, что лев сидит не совсем в той позе, которая вам нужна», — отмечают разработчики. Drag GAN предлагает решение этой проблемы.

На данное время нейросеть недоступна для скачивания. Пока что это лишь модель для исследования ее возможностей. По словам разработчиков, рабочая версия Drag GAN появится до конца года.

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