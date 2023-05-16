TP-Link выпустил роутеры с поддержкой Wi-Fi 7

Несмотря на то, что спецификация стандарта Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) еще окончательно не утверждена, компания TP-Link выпустила два сетевых устройства, предлагающих преимущества нового стандарта: Mesh-систему Deco BE85 и роутер Archer BE800. Компания также опубликовала первые результаты тестов одной из моделей в связке со смартфоном OnePlus 11 5G.

TP-Link Deco BE85 — это комплект для развертывания mesh-сети (2.4, 5, 6 GHz) с максимальной пропускной способностью до 22 Гбит/с. Mesh-система при совместном использовании OnePlus 11 5G в качестве клиента Wi-Fi 7, обеспечивает смартфону пропускную способность более 3000 Мбит/с рядом с маршрутизатором и немногим более 300 Мбит/с в дальней точке дома. Устройство содержит 8 антенн, а три таких модуля должны обеспечивать покрытие на площади около 900 м2. Обеспечивается одновременное подключение к сети до 200 устройств. TP-Link заявляет, что использует ИИ для подключения к наиболее эффективному устройству при перемещении пользователя по дому.

Роутер Archer BE800 выполнен в нестандартном дизайне, он оснащен точечно-матричным светодиодным дисплеем и может выводить более 3000 изображений, включая погоду, время и смайлики. Заявлена возможность одновременного подключения до 100 клиентов, при этом основные возможности устройства почти идентичны отдельному модулю Deco BE85.

Mesh-комплект TP-Link Deco BE85 из трех точек доступа стоит $1500, а роутер Archer BE800 — $600.

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