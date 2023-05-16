OpenAI представила нейросеть Shap-E для генерации 3D-моделей по текстовому описанию

Компания OpenAI представила модель искусственного интеллекта Shap-E с открытым исходным кодом, которая генерирует 3D-объекты по текстовому описанию.

Предварительная версия нейросети была выпущена в декабре под названием Point-E и позволяла создавать несложные 3D-модели в виде облаков из точек. Shap-E значительно быстрее генерирует модели в виде «неявных функций» — машинное обучение помогло системе создавать трехмерные модели на основе 2D-изображений. Эти объекты впоследствии смогут работать с другими приложениями.

Shap-E генерирует здания, скульптуры, детали механизмов и многое другое, причем пользователю не приходится даже касаться мыши и других используемых в создании графики манипуляторов.

В конечном итоге результаты работы нейросети смогут появляться как в виртуальных мирах, так и выводиться на 3D-печать. Компания отмечает, что она продолжат обучение алгоритмов, а также будет работать над тем, чтобы повысить качество детализации генерируемых моделей

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