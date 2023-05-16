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16 мая, 2023
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Nar объявляет победителей шахматного турнира «Baku Open 2023»

Nar

Объявлены победители шахматного турнира «Baku Open 2023». Долгожданный международный шахматный турнир «Baku Open 2023», проводимый в честь 100-летия уважаемого общенационального лидера Гейдара Алиева, завершился на триумфальной ноте.

При активном участии более 600 шахматистов, включая 32 опытных гроссмейстера, мы рады поздравить Нургуль Салимову из Болгарии как победительницу среди женщин и Леона Люка Мендонку из Индии как достойного победителя в мужской категории.

Nar с огромной гордостью выступает в качестве официального партнера уважаемого шахматного турнира «Baku Open 2023». Это партнерство демонстрирует непоколебимую приверженность поддержке значимых инициатив, которые соответствуют нашей надежной стратегии корпоративной социальной ответственности (КСО), особенно в области образования.

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