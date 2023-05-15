Список смартфонов OPPO, которые получат новую прошивку ColorOS 13

Компания OPPO опубликовала список смартфонов, которые получат стабильную версию ColorOS 13 на базе Android 13. Развертывание новой версии стартует 27 мая этого года.

Список гаджетов:

OPPO Find X2;

OPPO Reno8 5G/Pro 5G;

OPPO Reno7 5G/Pro 5G;

OPPO Reno6 5G/Pro 5G/ Pro 5G Diwali Edition;

OPPO F21 Pro/Pro 5G/F21s Pro;

OPPO F19/F19 Pro/F19 Pro+/F19s;

OPPO K10/K10 Pro;

OPPO A96/A77S/A76/A74;

Планшет OPPO Pad Air.

Полезные функций ColorOS 13 — новая тема с яркой анимацией, увеличенные папки на главном экране, расширенные возможности настройки режима Always-On Display, новые параметры конфиденциальности, поддержка протокола Advanced Encryption Standard (AES) для шифрования файлов и другие.

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