spot_img
15 мая, 2023
ДомойТехнологииСмартфоныСписок смартфонов OPPO, которые получат новую прошивку ColorOS 13

Список смартфонов OPPO, которые получат новую прошивку ColorOS 13

ColorOS 13

Компания OPPO опубликовала список смартфонов, которые получат стабильную версию ColorOS 13 на базе Android 13. Развертывание новой версии стартует 27 мая этого года.

Список гаджетов:

  • OPPO Find X2;
  • OPPO Reno8 5G/Pro 5G;
  • OPPO Reno7 5G/Pro 5G;
  • OPPO Reno6 5G/Pro 5G/ Pro 5G Diwali Edition;
  • OPPO F21 Pro/Pro 5G/F21s Pro;
  • OPPO F19/F19 Pro/F19 Pro+/F19s;
  • OPPO K10/K10 Pro;
  • OPPO A96/A77S/A76/A74;
  • Планшет OPPO Pad Air.

Полезные функций ColorOS 13 — новая тема с яркой анимацией, увеличенные папки на главном экране, расширенные возможности настройки режима Always-On Display, новые параметры конфиденциальности, поддержка протокола Advanced Encryption Standard (AES) для шифрования файлов и другие.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статья
FT: глава OpenAI ведет переговоры об инвестициях в $100 млн. для своего криптостартапа Worldcoin
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,126ФанатыМне нравится
1,017ЧитателиЧитать
3,100ЧитателиЧитать
715ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»