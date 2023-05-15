Представлен смартфон среднего уровня Vivo S17e

Компания Vivo представила в Китае первый смартфон из серии S17 — модель S17e. Устройство оснащено большим изогнутым 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ и кадровой частотой 120 Hz.

В основе смартфона лежит свежий восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 7200. Объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 8 или 12 Gb, емкость встроенной UFS2.2– 128 или 256 Gb. В основную двойную камеру входят 64 Мп датчик (OIS) и 2 Мп сенсор. Предусмотрена круговая светодиодная подсветка Aura light. Разрешение фронтальной камеры составляет 16 Мп.

Аккумулятор емкостью 4600 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт. Смартфон также получил поддержку двух SIM-карт, 4G/5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC, порт USB-C и стереодинамики. Сканер отпечатков пальцев встроен в экран. Устройство работает под управлением операционной системы Android 13 с интерфейсом OriginOS 3. Габариты и вес 164,20×74,90×7,4 мм, 178 гр.

Аппарат будет предложен покупателям в трех цветах корпуса: золотистом, голубом и черном. В продажу в Китае Vivo S17e поступит 20 мая, предзаказ уже открыт.

Цены: 8/128 Gb — $301, 8/256 Gb — $330, 12/256 Gb — $358.

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