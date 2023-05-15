FT: глава OpenAI ведет переговоры об инвестициях в $100 млн. для своего криптостартапа Worldcoin

Глава и сооснователь OpenAI Сэм Олтмен (Sam Altman) ведет переговоры о привлечении инвестиций в размере около $100 млн. для своего криптостартапа Worldcoin, запуск которого ожидается в ближайшее время. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на три осведомленных источника.

В новом раунде могут принять участие как старые, так и новые инвесторы. Ранее в Worldcoin инвестировали венчурная фирма Khosla Ventures, криптофонд Andreessen Horowitz, а также интернет-предприниматель Рейд Хоффман и основатель потерпевшей крах криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид.

Worldcoin был основан в 2019 году Олтменом и его партнером Алексом Блания. Ранее стартап представил устройство под названием Orb для сканирования радужной оболочки глаза, которое позволит верифицировать владельцев созданной им криптовалюты.

В основе стартапа лежит экономическая концепция универсального базового дохода. Идея заключается в том, чтобы использовать криптовалюту для справедливого распределения денег во всем мире. Предполагается, что Worldcoin будет распределять криптовалюту между людьми, которые согласятся предоставить ей свои биометрические данные для верификации. По мнению руководства, такой подход позволит не только отличать настоящих людей от ботов, но и частично компенсировать снижение доходов из-за вызванной ускоряющейся автоматизацией потери рабочих мест.

Раунд на $100 млн, который может привлечь Worldcoin, — это редкое явление в сфере криптовалют, заметно сжавшейся после краха FTX. Криптобиржу поддерживали Sequoia Capital, Tiger Global Management и Thoma Bravo, но после ее провала многие фонды сократили инвестиции в этот сектор, отмечает FT.

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