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31 мая, 2023
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Представлены недорогие TWS-наушники Honor Earbuds X5

Honor Earbuds X5

Компания Honor представила недорогие полностью беспроводные наушники Earbuds X5. Новинка напоминает Apple AirPods.

Наушники получили 13,4-мм динамики и поддерживают сенсорное управление. Системы активного шумоподавления нет. Earbuds X5 совместимы с приложением Honor AI Space для управления со смартфона. С помощью приложения пользователи могут настроить эквалайзер и другие параметры, а также отслеживать местоположение наушников.

Производитель говорит о 27 часах автономной работы с учетом использования зарядного кейса, что довольно неплохо для бюджетной модели.

Honor Earbuds X5 предлагаются в двух цветовых вариантах – коралловом и белом. Цена в Китае составляет $40, в продаже с 7 июня.

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