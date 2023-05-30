MediaTek и NVIDIA объявили о сотрудничестве с целью создания решений на базе ИИ для автомобилей

В рамках выставки Computex 2023 генеральный директор MediaTek Рик Цай (Rick Tsai) и глава NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) объявили о сотрудничестве компаний для разработки комплекса решений на базе искусственного интеллекта для автомобилей нового поколения.

В заявлении сказано, что MediaTek будет разрабатывать автомобильные SoC с GPU NVIDIA. Кроме того, MediaTek в своих платформах будет использовать технологии NVIDIA Drive OS, Drive IX, CUDA и TensorRT, обеспечивая владельцам автомобилей передовые возможности.

Используя опыт NVIDIA в области искусственного интеллекта, облачных технологий, графических технологий и программной экосистемы, а также сочетая его с передовыми системами помощи водителю NVIDIA, MediaTek может расширить возможности своей платформы Dimensity Auto.

«Сочетание ведущей в отрасли системы на кристалле MediaTek, а также графического процессора NVIDIA и программных технологий искусственного интеллекта обеспечит новый пользовательский опыт, повышенную безопасность и новые подключенные услуги для всех сегментов транспортных средств, от роскошных до начального уровня».

Какие автопроизводители воспользуются решениями MediaTek нового поколения, пока не уточняется.

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