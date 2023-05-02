Techpro DC получил статус официального дистрибьютора Vertiv в Азербайджане, Грузии, Узбекистане, Таджикистане, Туркменистане и Кыргызстане

Techpro DC, один из крупнейших широкопрофильных IТ-дистрибьюторов в Закавказье и странах Средней Азии, с гордостью сообщает о получении статуса официального дистрибьютора компании Vertiv в Азербайджане, Грузии, Узбекистане, Таджикистане, Туркменистане и Кыргызстане.

Компания Vertiv занимается оборудованием, программным обеспечением, аналитикой и другими услугами, обеспечивающими функционирование жизненно важных структур клиентов, а также оптимальную работу предприятий в соответствии с их бизнес-потребностями. Vertiv решает наиболее важные задачи, которые сегодня стоят перед центрами обработки данных, сетями связи, коммерческими и промышленными объектами, предлагая портфель решений и услуг в области электроснабжения, охлаждения и IТ-инфраструктуры от облака до периферии. Штаб-квартира Vertiv находится в городе Колумбус, штат Огайо (США) и компания ведет бизнес более чем в 130 странах. Количество проектов, в которых используются продукты Vertiv, растет год от года, в том числе благодаря развитию партнерского канала и возможностям, которые предоставляет партнерская программа Vertiv.

Techpro DC, обладающий штатом опытных и профессиональных сотрудников, имеющий отлаженную логистику, а также обширную базу партнеров и реселлеров, будет осуществлять поставки продуктов и решений Vertiv (источников бесперебойного питания, систем охлаждения, стоек и систем распределения питания) на рынки стран региона.