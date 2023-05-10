Google открыл доступ к ИИ-системе Bard для всех желающих

На конференции для разработчиков I/O 2023 компания Google объявила о широкомасштабном запуске своего чат-бота Bard на базе системы искусственного интеллекта. Кроме того, в скором времени Bard получит новые функции.

До сих пор ИИ-система была доступна ограниченному числу пользователей в США и Великобритании, но с сегодняшнего дня чат-бот станет доступен в более чем 180 странах всем желающим. Пока что запуск обозначается как тестовый. Ранее Bard был доступен только на английском языке, теперь он получил поддержку японского и корейского языков. В планах у Google реализовать поддержку более 40 языков. Чат-бот будет не только понимать вопросы на разных языках, но и отвечать на них.

В ближайшем времени Bard сможет использовать в своих ответах не только текстовую информацию, но и графическую. Например, если спросить бота о самых интересных местах в каком-то городе, он выдаст не только список локаций с кратким описанием, но и их фотографии.

Кроме того, в ИИ-систему будет интегрирован сервис Google Lens. Это позволит боту анализировать загружаемые в него изображения и отвечать на пользовательские вопросы, связанные с ними. На конференции, в качестве примера показали, как бот придумал забавные подписи к фотографии двух собак. Также планируется интеграция Bard с разными сервисами Google и сторонних разработчиков. Например, с помощью Adobe Firefly он сможет генерировать запрашиваемые пользователями изображения по текстовому описанию.

В Google также подготовили несколько полезных изменений для разработчиков. Bard теперь поддерживает темную тему, возможность экспорта сгенерированного кода и более наглядно помечает ссылки на источники собранной информации.

У чат-бота появится кнопка «Экспорт» — скоро в Bard добавят возможность экспорта и запуска кода с помощью Replit, начиная с языка Python. А так как пользователи часто просят Bard помочь им в составлении писем и документов, сегодня Google запускает еще две функции экспорта, позволяющие легко переносить ответы чат-бота прямо в Gmail и Docs.

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