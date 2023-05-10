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11 мая, 2023
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Pearson собирается подавать в суд на использование своего контента для обучения языковых моделей

Pearson

Платформа Pearson, занимающая уверенные позиции на рынке электронных книг для сферы образования уже более 15 лет, разослала письма разработчиками моделей искусственного интеллекта о необходимости прекращения использования своей интеллектуальной собственности. Правда, в компании не разглашают, кому эти письма были разосланы, сообщает standart.co.uk. О том, что ChatGPT нанес ущерб бизнесу, сообщила и американская компания Chegg, предоставляющая платформу для социального образования.

Исполнительный директор Pearson Энди Берд (Andy Bird), отметил также, что компания имеет планы относительно своих собственных продуктов на основе искусственного интеллекта. Эти планы будут включать составление с помощью ИИ сводок образовательных видео Pearson, которые будут выпущены в этом месяце для участников Pearson+, а также сгенерированные ИИ вопросы с несколькими вариантами ответов для областей, в которых учащемся может понадобиться дополнительная помощь.

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