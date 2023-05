Google объединит миллиард Android-устройств для поиска потерянных гаджетов

На конференции для разработчиков Google I/O 2023 вице-президент по управлению продуктами компании Самир Самат анонсировал крупное обновление сервиса Find My Device (Найти устройство). Главным нововведением станет полностью новая система поиска: в ней будет задействовано большинство Android-смартфонов в мире.

Принцип работы сервиса Find My Device схож c Find My Network от Apple. Find My Device позволяет искать гаджеты под управлением ОС Android, подключенные к Wi-Fi или мобильной сети, а также узнавать последнее местоположение устройства, если подключение отсутствует.

Сервис Apple задействует все устройства экосистемы компании для поиска электроники, Google также намерен подключить к поиску потерянных смартфонов, наушников и т.д. все Android-смартфоны и планшеты. По данным компании, речь идет о поддержке сети из миллиардов гаджетов по всему миру, причем в программе будут участвовать производители трекеров Chipolo, Tile, а также другие сторонние компании.

Подключенные к Find My Device устройства будут периодически проверять наличие девайсов поблизости, даже если ими владеют другие люди. В Google подчеркивают, что все данные защищены сквозным шифрованием.

Ожидается, что сервис Find My Device запустится этим летом.

