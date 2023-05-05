Apple отчиталась за второй квартал 2023 финансового года

Компания Apple опубликовала результаты за второй квартал 2023 финансового года, который у нее завершился 1 апреля.

За отчетный период выручка компании составила $94,8 млрд, это меньше показателя годичной давности, когда выручка составляла $97,3 млрд. Чистая прибыль также немного уменьшилась — с $25 млрд. до $24,16 млрд. Сильнее всего выручка снизилась в Америке, тогда как в Европе она немного выросла.

Выручка от продажи iPhone выросла с $50,57 млрд. до $51,33 млрд. Продажи Mac сильно упали: с $10,4 млрд. до $7,2 млрд. Выручка от продажи iPad также упала с $7,6 млрд. до $6,7 млрд.

Продажи носимой и домашней электроники, а также аксессуаров незначительно снизились — с $8,8 млрд. до $8,76 млрд. Выручка от сервисов увеличилась – с $19,8 млрд. до $20,9 млрд.

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