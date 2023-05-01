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1 мая, 2023
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Представлена мобильная платформа MediaTek Dimensity 7050

MediaTek Dimensity 7050

Компания MediaTek представила мобильную однокристальную платформу Dimensity 7050 для смартфонов среднего уровня. Процессор представляет собой обновленную версию Dimensity 1080.

Платформа Dimensity 7050 произведена с использованием 6-нм технологии TSMC. Ее CPU состоит из двух высокопроизводительных ядер Cortex-A78 с частотой 2,6 GHz и шести энергоэффективных ядер Cortex-A55 с частотой 2,0 GHz. За графическую производительность отвечает ускоритель Mali-G68 MC4. Заявлена поддержка оперативной памяти LPDDR5/4x и флеш-памяти UFS 3.1/2.1.

Чипсет поддерживает экраны с разрешением до 2520 × 1080 пикселей и частотой обновления до 120 Hz. Смартфон на базе Dimensity 7050 может оснащаться камерой с разрешением до 200 Мп, возможна запись видео в 4К@30fps. Есть поддержка 5G-модема, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и двухдиапазонного GPS.

Для геймеров предусмотрена технология MediaTek HyperEngine, которая оптимизирует производительность процессора, сетевого модуля и устройств ввода для достижения наилучшего игрового опыта. Нейропроцессорный компонент MediaTek APU 550 помогает в обработке фотографий и видео.

Ожидается, что MediaTek Dimensity 7050 дебютирует в серии смартфонов Realme 11, которую представят в Китае на следующей неделе, 10 мая.

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