Представлена мобильная платформа MediaTek Dimensity 7050

Компания MediaTek представила мобильную однокристальную платформу Dimensity 7050 для смартфонов среднего уровня. Процессор представляет собой обновленную версию Dimensity 1080.

Платформа Dimensity 7050 произведена с использованием 6-нм технологии TSMC. Ее CPU состоит из двух высокопроизводительных ядер Cortex-A78 с частотой 2,6 GHz и шести энергоэффективных ядер Cortex-A55 с частотой 2,0 GHz. За графическую производительность отвечает ускоритель Mali-G68 MC4. Заявлена поддержка оперативной памяти LPDDR5/4x и флеш-памяти UFS 3.1/2.1.

Чипсет поддерживает экраны с разрешением до 2520 × 1080 пикселей и частотой обновления до 120 Hz. Смартфон на базе Dimensity 7050 может оснащаться камерой с разрешением до 200 Мп, возможна запись видео в 4К@30fps. Есть поддержка 5G-модема, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и двухдиапазонного GPS.

Для геймеров предусмотрена технология MediaTek HyperEngine, которая оптимизирует производительность процессора, сетевого модуля и устройств ввода для достижения наилучшего игрового опыта. Нейропроцессорный компонент MediaTek APU 550 помогает в обработке фотографий и видео.

Ожидается, что MediaTek Dimensity 7050 дебютирует в серии смартфонов Realme 11, которую представят в Китае на следующей неделе, 10 мая.

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