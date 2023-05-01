Искусственный интеллект научился выявлять рак на ранней стадии

Ученые фонда Royal Marsden NHS, Института исследования рака в Лондоне и Имперского колледжа Лондона разработали модель искусственного интеллекта, которая может диагностировать онкологические заболевания на ранних стадиях его развития, сообщает The Guardian. Технология поможет ускорить диагностику заболевания и начать лечение.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от онкологических заболеваний умирает около 10 млн. человек, или почти каждый шестой. Во многих случаях болезнь можно остановить, если ее обнаружить на ранней стадии и быстро начать лечение.

ИИ-модель может определить являются ли аномальные новообразования, обнаруженные на компьютерной томографии (КТ), злокачественными. Результаты исследования были опубликованы в журнале Lancet eBioMedicine. Врачи провели эксперимент, в котором использовались результаты КТ 500 пациентов с новообразованиями в легких. ИИ смог определить рак с точностью 0,87, при этом 1 — это идеальное значение.

Команда подчеркнула, что исследование еще находится на ранней стадии. Прежде чем ИИ-модель можно будет внедрить в системы здравоохранения, потребуются дополнительные испытания.

Также искусственный интеллект помог выявить людей с высоким риском появления злокачественных опухолей.

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