Представлен Nikon Z8 с поддержкой записи видео в формате 8K

Компания Nikon представила свой новый полнокадровый беззеркальный фотоаппарат Nikon Z8, который займет место в линейке моделей между Z7 II и флагманской Nikon Z9. Новинка оснащена полнокадровым сенсором FX Stacked CMOS с разрешением 45,7 Мр и поддерживает ISO в диапазоне от 64 до 25600, с возможностью расширения до ISO 32-102400, что позволяет снимать даже в условиях низкой освещенности.

Также камера получила мощный процессор EXPEED 7 обеспечивающий высокую производительность и быструю обработку данных. Особое внимание в камере уделено стабилизации изображения. Z8 оснащен встроенным 5-осевым стабилизатором, который помогает избежать размытости при съемке особенно при совместной работе с объективами оснащенными оптической стабилизацией. Кроме того, фотоаппарат предлагает возможность записи видео с разрешением 8,3K при частоте 60 кадров в секунду, 4,1K при 120 кадрах в секунду, а также N-RAW формат с 12-битной глубиной цвета.

Одной из самых привлекательных особенностей Nikon Z8 является возможность съемки в широком диапазоне кодеков, разрешений и частоты кадров. Возможность выбора между записью в ProRes, H.265 4:2:2 10-бит, ProRes RAW и N-RAW дает этой камере огромную гибкость. Электронный OLED-видоискатель имеет диагональ 1,27 см. Дополнительно на задней панели расположен основной дисплей размером 3,2”. Фотоаппарат оснащен исключительно электронным затвором с возможностью выбора выдержки до 1/32000 секунды, а синхронизация со вспышкой возможна при скорости 1/200 секунды.

Z8 способен делать снимки с высокой скоростью до 20 кадров в секунду в формате RAW, а также до 30 кадров в секунду в формате JPEG. При разрешении 19 Мр фотоаппарат способен снимать со скоростью 60 кадров в секунду, а при разрешении 11 Мр — до 120 кадров в секунду. Но основное преимущество Nikon Z8 заключается в точности фокусировки. Система автофокусировки включает 493 фазовых точки с диапазоном чувствительности от -6.5 до +19 EV (-9 до +19 EV в ночном режиме), что позволяет снимать даже в сложных условиях освещения.

Важным аспектом для фотографов является наличие двух слотов для карт памяти формате CFexpress Type B или XQD и SD, обеспечивающих достаточное пространство для хранения большого объема фотографий и видео. Защищенный корпус фотоаппарата обеспечивает надежную защиту от пыли и влаги. Кроме того, у Z8 имеется множество разъемов для подключения внешних устройств и аксессуаров. Еще одна важная фишка у камеры Nikon Z8 — это подсветка всех кнопок управления камерой. Также камера получила большую базу объектов, по которым может быстро работать автофокус, среди них не только люди, животные и птицы, но также самолеты.

Цена Nikon Z8 составляет около 4000 долларов.