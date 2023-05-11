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12 мая, 2023
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Google показал полностью новый поиск со встроенным ИИ

Google

На I/O 2023 компания Google представила масштабное изменение своего поискового сервиса, встроив в него генеративный искусственный интеллект. Благодаря этому пользователи будут быстрее получать ответы на свои вопросы.

Обновленный «Поиск» со встроенным ИИ позволяет задавать сложные и составленные из нескольких пунктов вопросы, а затем получать уникальный ответ. Он будет располагаться в самом верху поисковой выдачи над традиционными ссылками на разные ресурсы. Кроме того, пользователь сможет продолжить работать с этим ответом, задав уточняющие или дополнительные вопросы, чтобы получить более развернутую информацию.

Кроме того, ИИ поможет пользователям совершать покупки в интернете — достаточно будет вбить в строку поиска желаемые параметры нужного товара, чтобы получить сгенерированный ответ с конкретными советами и списком из нескольких предложений с кратким описанием на основе актуальных обзоров, отзывов, цен и прочей информации.

На данное время новый поиск Google со встроенным ИИ доступен в виде эксперимента через Search Labs только для пользователей из США и только на английском языке.

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