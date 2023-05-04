Представлен моноблок Samsung DM530AFA-LC71W с выдвижной камерой

Компания Samsung представила моноблок с модельным номером DM530AFA-LC71W. Устройство оснащено 23,8-дюймовым экраном с соотношением сторон 16:9 и разрешение 1920 х 1080 пикселей. Для уменьшения бликов и отражений использовано специальное матовое покрытие.

Моноблок может быть оснащен 12-ядерным процессором Core i7-1360P с 16 потоками с частотой до 5,0 GHz, до 16 Gb памяти LPDDR5 и сменным твердотельным накопителем NVMe емкостью 512 Gb. Предусмотрен слот для 2,5-дюймового жесткого диска.

В оснащение Samsung DM530AFA-LC71W также входят выдвижная веб-камера, стереодинамики мощностью 5 Вт, четыре порта USB-A, порты USB-C, Gigabit Ethernet, HDMI и слот для карт microSD. Есть поддержка Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1. Операционная система — Windows 11.

Версия на базе Core i3 оценена в $930, вариант с Core i7 стоит $1300.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az