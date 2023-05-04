Nar — официальный партнер шахматного турнира «Baku Open 2023»

Nar является официальным коммуникационным партнером международного шахматного турнира «Baku Open 2023», организованного по случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. В турнире, организованном совместно c Министерством молодежи и спорта и Азербайджанской шахматной федерацией, примут участие более 600 шахматистов. Спортивное мероприятие пройдет с 3 по 12 мая в Baku Crystal Hall.

Турнир с общим призовым фондом 55 000 долларов США будет проводиться по швейцарской системе в 9 туров, состоящих из 3 категорий. Вход для любителей шахмат, желающих посмотреть партии, бесплатный.

Nar поддерживает шахматный турнир «Baku Open 2023» в рамках образовательного направления стратегии корпоративной социальной ответственности (КСО).