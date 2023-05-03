Motorola представила smart-часы Moto Watch 70 и Watch 200

Компания Motorola представила новые smart-часы Moto Watch 70 и Moto Watch 200. Модель Watch 70 представляет собой устройство начального уровня, а Moto Watch 200 получили широкий набор функций. Обе модели работают под управлением ОС Moto Watch.

Moto Watch 70 оснащены изогнутым 1,69-дюймовым IPS-дисплеем в 43-мм корпусе из цинкового сплава с защитой IP67 (пыленепроницаемость и допустимость погружения в воду на глубину 1 метр на 1 минуту). Гаджет способен мониторить частоту пульса и качество сна пользователя, а также оснащен датчиком температуры. Предлагается более 100 вариантов циферблата.

Smart-часы подключаются к смартфону через Bluetooth 5.0 LE. Производитель заявляет, что аккумулятор емкостью 355 мАч рассчитан на 10 дней активного использования. Устройство выпускается в единственном цвете Phantom Black.

Moto Watch 200 рассчитаны на повседневную и спортивную активность. Часы оснащены 1,78-дюймовым AMOLED-дисплеем, установленным в 45-мм алюминиевом корпусе (5 АТМ). Модель оснащена GPS, альтиметром, акселерометром, а также умеет отслеживать пульс, количество кислорода в крови, определять до 28 видов спортивных тренировок и синхронизировать данные пользователя с сервисами Google Fit и Strava.

Smart-часы оснащены модулем Bluetooth 5.3 LE, микрофоном и динамиком для совершения звонков. Аккумулятор емкостью 355 мА·ч, по утверждению компании, может обеспечить автономность до 14 дней при регулярном использовании. В числе полезных функций выделяется возможность использовать часы как беспроводную гарнитуру и система оповещения избранных контактов о падении пользователя. Часы будут доступны в цветах Phantom Black и Gold.

Цена и дата начала продаж smart-часов пока не объявлены. Motorola обещает появление в продаже обеих моделей в ближайшее время.

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