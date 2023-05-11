Google выпустил вторую бета-версию Android 14

Компания Google выпустила вторую бета-версию Android 14 для разработчиков. В Android 14 Beta 2 появилось несколько новых функций и было исправлено множество ошибок.

Главным нововведением является поддержка HDR для записи видео, а также Ultra HDR для хранения фотографий в исходном формате. Благодаря этому Андроид-смартфоны смогут использовать свои камеры на все 100%, сохраняя снимки в оригинальном высоком качестве с большим количеством деталей.

В новой ОС также обновлены и улучшены расширения камеры, которые позволят обрабатывать фотографии быстрее и качественнее.

В Android 14 появился обновленный экран разрешений местоположения. Теперь уведомления содержат информацию, что используемое приложение может передавать данные третьим лицам. Оно будет появляться периодически, если какое-либо приложение изменит свои методы обработки данных о местоположении пользователей.

Остальные изменения:

Раздел «Настройки» → «Система» → «Языки и клавиатура» разбит на два: «Языки» и «Клавиатура»;

Появилась долгожданная опция для автоматического подтверждения PIN-кода (без нажатия на Enter) при верном вводе;

Изменена анимация ввода PIN-кода на экране блокировки;

Монохромный стиль цветов Material You (доступен в приложении «Обои и стиль»);

Появился новый ярлык быстрых настроек для изменения размера шрифта в системе;

Изменен дизайн контекстного меню, которое появляется при удержании иконки на рабочем столе.

Если предыдущие бета-версии Андроид 14 могли установить лишь владельцы Google Pixel, начиная с модели Pixel 4a 5G, то теперь список совместимых устройств расширен: Vivo X90 Pro, iQOO 11, Nothing Phone (1), Lenovo Tab Extreme, OnePlus 11, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13, Xiaomi 12T, Xiaomi Pad 6, Realme GT 2 Pro, Tecno Camon 20 series, Oppo Find N2 и Find N2 Flip.

Чтобы вступить в программу предварительного тестирования, нужно перейти на сайт Android Developers, выбрать свою модель устройства и ознакомится с инструкцией по установке.

Согласно дорожной карте, в июне и июле выйдут оставшиеся тестовые версии ОС. Релиз Андроид 14 состоится в августе-сентябре.

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