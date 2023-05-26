Lenovo Yoga Air 32: ультратонкий моноблок с Intel Core i9 и RTX 4050

На CES 2023 компания Lenovo представила ультратонкий моноблок Yoga AIO 9i. Теперь устройство поступает в продажу на китайском рынке, но под другим названием — Yoga Air 32.

Моноблок оснащен 31,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 4K, охватом 97% цветового пространства DCI-P3 и сертификацией HDR600. Безрамочный экран имеет тонкую панель с небольшим металлическим шарниром, позволяющим устанавливать устройство под нужным углом.

В основе Yoga Air 32 лежит процессор Intel Core i9-13900H с графической картой GeForce RTX 4050. Объем оперативной памяти LPDDR5 – до 32 Gb, емкость SSD – до 1 Tb. Предусмотрены порты HDMI 2.1, USB Type-C, USB4 и USB Type-A. Есть 5 Мп инфракрасная веб-камера с поддержкой Windows Hello и четыре динамика с Dolby Atmos, настроенными Harmon Kardon. В основание встроена беспроводная зарядка для мобильных гаджетов.

Цена в Китае моноблока Lenovo Yoga Air 32 составляет от $1982.

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