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30 мая, 2023
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NVIDIA анонсировала суперкомпьютер DGX GH200 с производительностью 1 Эфлопс

NVIDIA DGX GH200

В рамках выставки Computex 2023 компания NVIDIA анонсировала новый суперкомпьютер DGX GH200 для разработки генеративных моделей искусственного интеллекта, рекомендательных систем и обработки больших объемов данных.

NVIDIA DGX GH200 использует технологию NVLink Switch System, которая позволяет объединять 256 суперчипов GH200, что позволяет им могут работать как один графический процессор. Компания заявляет, что это обеспечивает производительность на уровне 1 Эфлопс и 144 Tb общей памяти — почти в 500 раз больше памяти, чем у предыдущего поколения Nvidia DGX A100, представленного в 2020 году.

«Генеративный ИИ, большие языковые модели и рекомендательные системы — это цифровые двигатели современной экономики. Суперкомпьютеры с искусственным интеллектом DGX GH200 объединяют самые передовые ускоренные вычисления и сетевые технологии NVIDIA, чтобы расширить границы искусственного интеллекта», —  сказал Дженсен Хуанг, основатель и генеральный директор компании.

Суперчипы GH200 устраняют необходимость в традиционном PCIe-подключении CPU-GPU за счет объединения ЦП NVIDIA Grace на базе Arm с графическим процессором с тензорными ядрами H100 в одном корпусе с использованием чипа NVIDIA NVLink-C2C. Это увеличивает пропускную способность между GPU и CPU в 7 раз по сравнению с новейшей технологией PCIe, снижает энергопотребление межсоединений более чем в 5 раз и обеспечивает строительный блок GPU с архитектурой Hopper емкостью 600 Gb для суперкомпьютеров DGX GH200.

DGX GH200 — это первый суперкомпьютер, в котором суперчипы Grace Hopper объединены с системой коммутации NVIDIA NVLink, которая позволяет всем графическим процессорам в системе работать вместе как единое целое. В системе предыдущего поколения было предусмотрено только восемь графических процессоров, которые можно было объединить с NVLink в один графический процессор без ущерба для производительности. Архитектура DGX GH200 обеспечивает в 48 раз большую пропускную способность NVLink, чем предыдущее поколение.

Первыми компаниями, которые протестируют NVIDIA DGX GH200, станут Google и Microsoft. В конце 2023 года суперкомпьютер поступит в продажу.

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