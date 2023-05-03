HPE проведет ребрендинг портфолио

Компания HPE планирует упорядочить свое портфолио, сократив множество названий продуктов и сервисов и объединив их в шесть брендов. Об этом ранее сообщил в блоге исполнительный вице-президент и директор по маркетингу HPE Джим Джексон (Jim Jackson).

«Чтобы свести к минимуму сбои в процессе трансформации, мы будем внедрять эти изменения в ходе естественного ведения бизнеса в течение следующих трех лет. Когда мы представляем новые продукты или меняем ценностное предложение существующих продуктов, мы будем применять новую архитектуру бренда и стратегию наименования. Когда срок службы существующих продуктов подойдет к концу, мы прекратим использование соответствующей торговой марки», — сказал Джексон.

Вместо 29 брендов продуктов и сервисов структура брендинга сократится до двух брендов вычислительной техники (HPE ProLiant, HPE Cray) и по одному бренду для систем хранения данных (HPE Alletra Storage), сетевых решений (HPE Aruba Networking), ПО (HPE Ezmeral Software) и сервисов (HPE Services).

В области хранилищ у HPE в настоящее время есть СХД Alletra, HCI-платформа SimpliVity, а также решения StoreOnce и система InfoSight. Торговым маркам SimpliVIty и StoreOnce отведено на существование не более трех лет. Кроме того, HPE продает OEM-версии ряда сторонних СХД, от которых компания, скорее всего откажется, а также предлагает целый ряд сервисов GreenLake (часть из которых уже работает на СХД Alletra).

Префиксы Alletra к Simplivity, StoreOnce и InfoSight добавлены не будут. Скорее всего, они будут функционировать под этими названиями до окончания своего жизненного цикла. От части старых наименований, включая, например, Primera или Nimble/dHCI, HPE уже практически избавилась.

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