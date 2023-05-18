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19 мая, 2023
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Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября на ПК, PS5, Xbox Series и Switch

Mortal Kombat 1

Студия NetherRealm наконец-то представила новую часть серии Mortal Kombat. Был показан дебютный кинематографичный трейлер и названа дата выхода. Релиз состоится 19 сентября только для ПК (Steam и Epic Games Store), PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.

Разработчики заявили, что следующая часть файтинга станет для франшизы «новой эрой». Это логичный шаг, так как нынешняя сюжетная линия Mortal Kombat зашла в тупик. В игре появятся улучшенная боевая система, несколько геймплейных режимов и «иммерсивная сюжетная кампания». На момент выпуска будет доступна кроссплатформенность, а в будущем разработчики добавят и кросспрогрессию.

Предзаказы Mortal Kombat 1 стартуют в день релиза, 19 мая. Стандартная версия будет стоить $70. Все, кто совершат покупку по предзаказу, получат доступ к августовскому бета-тестированию и Шан Цунга в качестве дополнительного персонажа. Если купить расширенное издание, играть можно будет уже 14 сентября.

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