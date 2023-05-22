Microsoft увеличил лимит символов в запросах к Bing Chat с 2000 до 4000

Команда Microsoft Bing Chat продолжает обновлять ИИ чат-бота, добавляя все новые функции. Теперь лимит символов в запросах к Bing Chat увеличен до 4000 (было 2000).

О новых правилах сообщил в Twitter руководитель отдела рекламы и веб-сервисов Microsoft Михаил Парахин (Mikhail Parakhin). Пост Парахин сопроводил простым скриншотом диалогового окна Bing Chat, только вместо лимита 0/2000 знаков под окном для текста указан 0/4000.

It's one small step for Bing Chat… pic.twitter.com/JpP3BUrW5J — Mikhail Parakhin (@MParakhin) May 20, 2023

Ранее многие критиковали Microsoft за небольшой лимит, утверждая, что этого недостаточно для составления сложных запросов. В компании отвечали, что вопрос объемом более 2000 символов может запутать ИИ. Вероятно, теперь была разработана версия, способная справляться с подобными задачами. Объемные запросы уже доступны пользователям.

23 мая Microsoft проводит ежегодную конференцию Bild для разработчиков. Ожидается, что на ней будет больше информации о Bing Chat и общих инновациях компании в области искусственного интеллекта.

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