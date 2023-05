Microsoft увеличил лимит символов в запросах к Bing Chat с 2000 до 4000

Команда Microsoft Bing Chat продолжает обновлять ИИ чат-бота, добавляя все новые функции. Теперь лимит символов в запросах к Bing Chat увеличен до 4000 (было 2000).

О новых правилах сообщил в Twitter руководитель отдела рекламы и веб-сервисов Microsoft Михаил Парахин (Mikhail Parakhin). Пост Парахин сопроводил простым скриншотом диалогового окна Bing Chat, только вместо лимита 0/2000 знаков под окном для текста указан 0/4000.

It's one small step for Bing Chat… pic.twitter.com/JpP3BUrW5J

— Mikhail Parakhin (@MParakhin) May 20, 2023