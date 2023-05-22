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22 мая, 2023
ДомойAI / MLMicrosoft увеличил лимит символов в запросах к Bing Chat с 2000 до...

Microsoft увеличил лимит символов в запросах к Bing Chat с 2000 до 4000

Microsoft Bing Chat

Команда Microsoft Bing Chat продолжает обновлять ИИ чат-бота, добавляя все новые функции. Теперь лимит символов в запросах к Bing Chat увеличен до 4000 (было 2000).

О новых правилах сообщил в Twitter руководитель отдела рекламы и веб-сервисов Microsoft Михаил Парахин (Mikhail Parakhin). Пост Парахин сопроводил простым скриншотом диалогового окна Bing Chat, только вместо лимита 0/2000 знаков под окном для текста указан 0/4000.

Ранее многие критиковали Microsoft за небольшой лимит, утверждая, что этого недостаточно для составления сложных запросов. В компании отвечали, что вопрос объемом более 2000 символов может запутать ИИ. Вероятно, теперь была разработана версия, способная справляться с подобными задачами. Объемные запросы уже доступны пользователям.

23 мая Microsoft проводит ежегодную конференцию Bild для разработчиков. Ожидается, что на ней будет больше информации о Bing Chat и общих инновациях компании в области искусственного интеллекта.

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