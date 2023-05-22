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22 мая, 2023
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Nar принял участие в фестивале в Джалилабаде!

Nar

Мобильный оператор Nar, который уделяет особое внимание регионам Азербайджана, активно участвовал в фестивале в Джалилабаде. Помимо предоставления развлечений, Nar также представил посетителям возможность приобрести мобильные номера и воспользоваться услугами для клиентов в своем эксклюзивном павильоне Nar.

Захватывающие видеозаписи с 360-градусным обзором, снятые в павильоне Nar, вызвали значительный интерес у посетителей. Те, кто приобрел номер от Nar, установил приложение «Nar+» на своих мобильных устройствах или правильно ответил на вопросы, связанные с Nar, были вознаграждены ценными подарками.

Стоит отметить, что Nar уделяет особое внимание регионам Азербайджана через реализацию своих проектов. В регионах Азербайджана Nar предоставляет превосходные услуги в своих новых концептуальных магазинах, расширяет образовательные возможности через программы стипендий и тренингов, а также обеспечивает доступ к высокоскоростному интернету.

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