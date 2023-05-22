В WhatsApp стала доступна функция редактирования отправленных сообщений

Команда мессенджера WhatsApp объявила о массовом запуске давно ожидаемой функции — редактирование сообщений. Если пользователь допустил ошибку при отправке сообщения, то теперь он может ее исправить — отредактировать отправленное сообщение, не удаляя его целиком. Отредактировать сообщение можно в течение 15 минут после отправки.

«Теперь вы сможете легко исправить опечатку или добавить дополнительные сведения уже после доставки сообщения. Просто нажмите на него и удерживайте, а затем выберите «Изменить» в появившемся меню», — поясняют разработчики мессенджера.

Получатель увидит пометку «Изменено», но не сможет посмотреть историю исправлений. Внесенные изменения, как и все личные сообщения, медиа и звонки, защищаются сквозным шифрованием.

Новая функция уже распространяется по всему миру, и в ближайшие недели она станет доступна всем пользователям.

Конкуренты WhatsApp, такие как Telegram и Signal, уже давно предлагают возможность редактировать сообщения, без временных рамок. В iOS 16 компания Apple ввела возможность редактировать и отменять отправку сообщений, отправленных через iMessage. Twitter в прошлом году ввел кнопку редактирования для платных пользователей.

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