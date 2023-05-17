Logitech запустит программу самостоятельного ремонта техники

Компания Logitech объявила о скором запуске программы самостоятельного ремонта. Программа будет запущена при поддержке iFixit.

Официальные запасные части, аккумуляторы и руководства по ремонту для определенной техники Logitech станут доступны через iFixit, начиная с лета 2023 года. Первыми аксессуарами, подлежащие самостоятельному ремонту, станут компьютерные мыши серий Logitech MX Master и MX Anywhere.

Все материалы будут размещены в центре ремонта iFixit Logitech Repair Hub, комплектующие можно будет покупать по мере необходимости или в составе наборов. Информация о ценах пока не сообщается.

Аналогичные программы самостоятельного ремонта уже действуют для техники Google, Samsung и Valve.

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