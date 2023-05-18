НПК R.I.S.K. и Gulfstream Distribution провели семинар, посвященный последним инновациям Hikvision в системах физической безопасности

15 мая 2023 года в отеле Hyatt Regency Baku НПК R.I.S.K. и компания Gulfstream Distribution совместно с ведущим мировым поставщиком инновационных продуктов и систем безопасности в лице компании Hikvision провели семинар для заказчиков, в число которых вошли представители государственного сектора, транспортных компаний и ряда коммерческих предприятий. Основные темы мероприятия затрагивали инновации, которые компания Hikvision продолжает внедрять в своих продуктах, новинки производителя, недавно представленные на рынке Азербайджана, а также успешные и масштабные проекты, реализованные партнерами в нашей стране.

С приветственным словом к собравшимся обратился представитель компании Gulfstream Distribution Мурад Гасымов, который передал слово руководителю отдела инфраструктурных решений компании R.I.S.K. Фуаду Мамедову. Ф.Мамедов познакомил участников семинара с его программой, а также рассказал, какие возможностями обладает интегратор в вопросах построения систем безопасности на базе решений Hikvision. В частности, было отмечено, что команда инженеров R.I.S.K. выступает в тесном сотрудничестве с дистрибьютором и представителями самого производителя при реализации многих проектов в нашей стране. Такая синергия приносит ощутимые плоды, помогая реализовывать концепцию «Безопасный город», обеспечивать высочайший уровень физической безопасности на различных государственных и частных предприятиях, а также гарантировать порядок на транспортных маршрутах Баку и регионов.

Представитель компании Hikvision Вадим Кузин представил собравшимся доклад, посвященный самой компании и передовым новинкам, представленным в Азербайджане, в частности, в пилотных проектах. Сегодня эта молодая компания, образованная около 20 лет назад, добилась впечатляющих результатов. На производственных мощностях, занимающих в общей сложности более 1 млн. кв. м в сутки ежедневно выпускается более 500 тысяч единиц оборудования, часть из которого разрабатывается по специальным заказам и под конкретные проекты. Кроме привычных камер, компания Hikvision также развивает такие направления, как программное обеспечение, системы хранения данных, искусственный интеллект и даже производство роботизированных систем. В.Кузин отметил, что в Азербайджане продукцию Hikvision можно увидеть практически повсеместно, начиная с рейсовых автобусов и заканчивая Бакинским зоопарком. Особую популярность в правоохранительных органах набирает использование нательных камер. Также докладчик рассказал о возможностях новейшей системы HikFire — термальной камеры для детектирования пожаров, возможности которой уже были продемонстрированы представителям Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики.

Технический директор представительства Hikvision в Азербайджане Евгений Бутырев продолжил знакомство с новинками компании, сделав основной акцент на концепции Edge Computing, которую развивает этот производитель. Она подразумевает расширенные автономные возможности, которые получают камеры Hikvision, что позволяет с помощью алгоритмов машинного обучения сделать точку наблюдения абсолютно независящей от связи с центральным сервером. С помощью этой технологии выполняется обработка и анализ данных «на краю» сети, который находится ближе всего к источнику этих данных. На наглядном примере с одной из подобных камер, установленной на сложной транспортной развязке Баку, были продемонстрированы преимущества данной концепции.

Технический менеджер Hikvision Алексей Сонг познакомил гостей с новинками в продуктовых линейках Hikvision, в число которых вошли новейшие двухсенсорные камеры DarkFighter, обновления в линейках камер ColorVu и DeepinView, высокоточные камеры, использующие одновременно технологии инфракрасной и интеллектуальной подсветки белым светом, новинки в линейке IP-камер производителя, длиннофокусные и панорамные камеры и т.д. С большинством новинок участники семинара могли ознакомиться в холле отеля, где была организована демонстрационная зона.

После обеда, во время которого участники мероприятия могли обменяться мнениями и задать интересующие вопросы докладчикам в неформальной обстановке, семинар завершился выступлением представителя компании Hikvision Джаббара Будагова. Презентация этого спикера была посвящена линейке программного обеспечения, которые производитель предлагает для интеллектуального управления своим оборудованием. В частности, докладчик рассказал о возможностях системы управления безопасностью HikCentral, обладающей гибкостью, масштабируемостью, высокой надежностью и мощным функционалом. Также была представлена информация о прочих продуктах Hikvision, в число которых входят системы хранения данных, видеостены и мониторы, сетевое оборудование, СКУД и охранные системы.