Like, share, repost: чек-лист «Лаборатории Касперского» по базовым принципам безопасности в сети

Несмотря на просветительские мероприятия по теме цифровой безопасности в Азербайджане, в первом квартале сотрудники ряда государственных структур не соблюдали правила кибергигиены и стали жертвами хакерских атак. Также отмечается, что жертвами злоумышленников становятся граждане, не соблюдающие правила информационной безопасности и личной кибергигиены при пользовании интернетом.

Опрос «Лаборатории Касперского» также подтверждает, что низкий уровень цифровой грамотности сотрудников и утечки данных в результате кибератак являются ключевыми проблемами кибербезопасности. Повышенное внимание к защите информации все чаще заставляет руководителей бизнеса ставить во главу угла политику прозрачности будущих или настоящих поставщиков.

Интернет – инструмент коммуникации, источник новых знаний и оперативной информации. Однако неосторожное пользование сетью может обернуться неприятностями. Кража данных, доступ к личной информации, присвоение финансовых средств – лишь несколько угроз, которые подстерегают пользователей.

Из-за высокой занятости и иногда сниженной бдительности, люди попадаются в ловушки мошенников, а часто своими действиями создают угрозу не только для своих близких, но и целых организаций.

«Вот простые рекомендации, которые помогут обезопасить вас и ваших близких от сетевых злоумышленников. Если нет возможности запомнить все из них, можно распечатать и поместить у рабочего стола. Тот случай, когда лишнее напоминание быть осторожными – не лишнее», – говорит Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.