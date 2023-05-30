Like, share, repost: чек-лист «Лаборатории Касперского» по базовым принципам безопасности в сети

Несмотря на просветительские мероприятия по теме цифровой безопасности в Азербайджане, в первом квартале сотрудники ряда государственных структур не соблюдали правила кибергигиены и стали жертвами хакерских атак. Также отмечается, что жертвами злоумышленников становятся граждане, не соблюдающие правила информационной безопасности и личной кибергигиены при пользовании интернетом.
Опрос «Лаборатории Касперского» также подтверждает, что низкий уровень цифровой грамотности сотрудников и утечки данных в результате кибератак являются ключевыми проблемами кибербезопасности. Повышенное внимание к защите информации все чаще заставляет руководителей бизнеса ставить во главу угла политику прозрачности будущих или настоящих поставщиков.
Интернет – инструмент коммуникации, источник новых знаний и оперативной информации. Однако неосторожное пользование сетью может обернуться неприятностями. Кража данных, доступ к личной информации, присвоение финансовых средств – лишь несколько угроз, которые подстерегают пользователей.
Из-за высокой занятости и иногда сниженной бдительности, люди попадаются в ловушки мошенников, а часто своими действиями создают угрозу не только для своих близких, но и целых организаций.
«Вот простые рекомендации, которые помогут обезопасить вас и ваших близких от сетевых злоумышленников. Если нет возможности запомнить все из них, можно распечатать и поместить у рабочего стола. Тот случай, когда лишнее напоминание быть осторожными – не лишнее», – говорит Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.
- Всегда используйте только сложные пароли: чем сложнее пароль, тем меньше шанс, что злоумышленники его взломают.
- Любая рабочая информация может быть конфиденциальной: даже если на ней нет никаких пометок или грифов. Поэтому постарайтесь свести к минимуму публикации о работе в социальных сетях.
- Никогда не сообщайте данные вашей банковской карты незнакомцам: если у вас запрашивают по телефону или электронной почте данные карты или предлагают перевести деньги на посторонний счет – быстро и под любым предлогом – задумайтесь. Лучше положить трубку и перезвонить в банк по телефону, указанному на официальном сайте организации. Никогда не перезванивайте в банк по входящему номеру.
- Настройте двухфакторную аутентификацию. Она не мешает повседневному общению, а вот в случае манипуляций с учетной записью или попытках войти с нового устройства попросит ввести дополнительный пароль. Это будет дополнительным уровнем защиты.
- Не открывайте исполняемые файлы, приложенные к электронным письмам: запуск исполняемого файла — .exe, .js, .bat, .vbs или любого другого — может привести к установке вредоносного ПО.
- Устанавливайте программы только с официальных сайтов разработчиков: неофициальные источники могут распространять зараженное ПО.
- Не храните в браузере пароли от важных ресурсов: к важным ресурсам относятся электронная почта, личный кабинет онлайн-банка, аккаунты социальных сетей.
- Перед вводом своих данных на любом сайте обязательно проверьте его на подлинность: злоумышленники часто подделывают формы ввода данных, чтобы с их помощью узнавать ваши логины и пароли.
- Всегда проверяйте подлинность ссылки до перехода по ней: наведите курсор на ссылку и посмотрите в левый нижний угол браузера: там отобразится подлинный адрес.
- Антивирус должен быть включен всегда, когда включен ваш компьютер: если некая программа предлагает вам на время отключить антивирус, не стоит устанавливать эту программу.
- Программы на рабочий компьютер устанавливать можно только с помощью IT-специалистов компании: самовольная установка может привести к тому, что на рабочее устройство попадет вирус или шпионское ПО
- Если вы подозреваете, что ваш аккаунт пытаются взломать, немедленно смените пароль: смена пароля займет всего 5 минут, зато вы точно остановите злоумышленника.
- Регулярно обновляйте ОС и браузер на мобильном устройстве: каждое обновление закрывает какое-либо слабое место в безопасности.