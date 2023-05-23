Интервью с генеральным директором Wolt Azerbaijan Тофиком Сулеймановым о запуске Wolt+ в Азербайджане

— Спасибо, что присоединились к нам сегодня, Тофик. Мы с нетерпением хотим получить больше информации о запуске Wolt+ в Азербайджане. Можете ли вы дать краткий обзор того, что такое Wolt+ и как он работает?

— Спасибо, что пригласили меня! Wolt+ это услуга по подписке, которая позволяет пользователям заказывать с бесплатной доставкой из тысяч ресторанов и магазинов за фиксированную ежемесячную плату. Это немного похоже на Netflix, только с версией доставки еды или продуктов на дом. Пользователи платят 5.49 AZN в месяц и могут заказать из любого участвующего ресторана или магазина без дополнительных плат за доставку.

— Какие преимущества дает подписка на Wolt+ для пользователей в Азербайджане?

— Основное преимущество — это экономия на плате за доставку. После размещения более чем двух заказов в месяц, пользователи полностью окупают стоимость подписки и уже получают большую выгоду с каждым следующим заказом. Услуга Wolt+ доступна в Баку, и пользователи могут легко определить в радиусе 4 км от их местоположения участвующие рестораны и магазины пo голубому логотипу W+ рядом с названием места.

— Как пользователи могут присоединиться к подписке Wolt+?

Тофик Сулейманов: Пользователи могут присоединиться к ежемесячной подписке Wolt+ напрямую через приложение на главной странице, во время оформления заказа или же в своем личном профиле. Самое главное то, что все пользователи могут попробовать Wolt+ бесплатно в течение первых 30 дней! Как только они оформят подписку, все преимущества начинают действовать сразу. И важно то, что, если по какой-то причине пользователям не понравится подписка Wolt+, они могут отменить ежемесячную плату в любое время. Перейдите по этой ссылке, чтобы присоединиться к Wolt+.

— Как вы гарантируете, что процесс доставки остается эффективным и своевременным, особенно с предполагаемым увеличением заказов из-за программы Wolt+?

— Мы постоянно работаем над оптимизацией маршрутов доставки, чтобы заказы были доставлены нашим пользователям в течение 30-35 минут. Наша цель — поддерживать высокий уровень эффективности и удовлетворенности пользователей по мере того, как программа Wolt+ набирает обороты.

— Очень приятно видеть, что Wolt продолжает стремительно развиваться. Скажите, какие у вас планы развития в Азербайджане на нынешний год?

— Мы никогда не стоим на месте и стараемся улучшить как опыт пользования приложением, так и спектр услуг, предоставляемых нашим пользователям. В этом году наша зона доставки уже была увеличена, и мы начали осуществлять доставку в поселки Говсаны, Сураханы, Йени Сураханы, Балаханы, Локбатан, Забрат, Кюрдаханы и Магомеди. Не хочу раскрывать всех карт, но планы развития компании на 2023-й год очень амбициозны.

— Тофик, спасибо, что уделили нам время и рассказали нам о действительно интересном новшестве на рынке доставки в Азербайджане.

— Мне было приятно поделиться дополнительной информацией о Wolt+ и о том, как мы стремимся улучшить опыт доставки для наших пользователей в Азербайджане. Уверен, что программа подписки станет очень популярной среди пользователей нашего приложения.