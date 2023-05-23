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24 мая, 2023
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Kioxia представила серию твердотельных накопителей BG6 с интерфейсом PCI-E 4.0

Kioixa BG6

Компания Kioxia представила линейку твердотельных накопителей BG6 с поддержкой интерфейса PCI-E 4.0. Новинки, в первую очередь, предназначены для производителей ноутбуков и ПК. Серия представлена моделями объемом 256 и 512 Gb, а также 1 и 2 Tb. Накопители выполнены в формфакторах M.2 2280 и M.2 2230.

В основе Kioxia BG6 лежат микросхемы памяти 3D NAND TLC и контроллер без внешнего DRAM-кэша. Его роль выполняет технология Host Memory Buffer (HMB), использующая системную память в качестве буфера SSD. Заявлены скорости чтения до 6000 Мбайт/с и записи до 5300 Мбайт/с, а уровень быстродействия при работе со случайными блоками достигает 850 тыс./900 тыс. IOPS (чтение/запись). Накопители предлагают поддержку расширенных функций безопасности, включая TCG Opal и TCG Pyrite, а также сквозной защиты.

Kioxia планирует начать поставки SSD своим OEM-партнерам во второй половине этого года.

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